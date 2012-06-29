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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 14:53 BJT

《汇市简讯》欧元/美元大幅反弹后,有升至波林格区间上缘线的空间

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* 欧元/美元日内有望重返位于1.2691波林格区间上缘线

* 日线走高,但走势看似修正性

* 从接近波林格区间下缘线的水准反弹,升穿隔夜21日移动均线

* 从更大尺度看,一旦碰触波林格区间上缘线或突破10年期趋势线后,最好仍是逢高出售(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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