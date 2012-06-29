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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 14:57 BJT

〔法国经济〕第一季经济增长陷入停顿,因投资下滑--统计局(更新版)

(新增细节)

路透巴黎6月29日电---法国国家统计局周五称,法国经济增长在第一季陷入停顿,因企业大幅削减投资以抵御欧债危机影响,且出口销售放缓.

统计局公布的第一季国内生产总值(GDP)终值为较上季持平,与上月公布的初值一致.

身为欧元区第二大经济体的法国经济正在降温,去年第四季仅勉强增长0.1%.

很多民间分析师预估,第二季GDP料为持平至略下滑,下半年预计温和复苏.

第一季家庭消费支出较上季增加0.2%,政府支出跃升0.5%.

民间非金融部门投资大降1.3%,家庭和政府投资分别减少0.3%和0.2%.

对外贸易将GDP增幅抹去0.2个百分点,进口继第四季下滑后第一季增长0.8%,而出口增幅则放缓至0.2%.(完)

--编译 艾茂林;审校 王兴亚

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