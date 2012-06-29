〔法国经济〕第一季经济增长陷入停顿,因投资下滑--统计局(更新版)

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
(新增细节)
路透巴黎6月29日电---法国国家统计局周五称,法国经济增长在第一季陷入停顿,因企业大幅削减投资以抵御欧债危机影响,且出口销售放缓.
统计局公布的第一季国内生产总值(GDP)终值为较上季持平,与上月公布的初值一致.
身为欧元区第二大经济体的法国经济正在降温,去年第四季仅勉强增长0.1%.
很多民间分析师预估,第二季GDP料为持平至略下滑,下半年预计温和复苏.
第一季家庭消费支出较上季增加0.2%,政府支出跃升0.5%.
民间非金融部门投资大降1.3%,家庭和政府投资分别减少0.3%和0.2%.
对外贸易将GDP增幅抹去0.2个百分点,进口继第四季下滑后第一季增长0.8%,而出口增幅则放缓至0.2%.(完)
--编译 艾茂林;审校 王兴亚
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10