《独家新闻》RIM或迫于压力考虑与微软结盟及出售网络业务等选项

路透纽约6月29日电---三名知情人士透露,黑莓手机制造商Research In MotionRIM.TORIMM.O董事会面临的压力日增,迫使其考虑出售网络业务或与微软(MSFT.O)结盟等不乐意的方案.此前该公司再次推迟发布新一代智能手机.

RIM股票在Nasdaq盘后交易中大跌18%,市值降至41亿美元.该股过去一年间暴跌了约70%.周四RIM公布的季度营业亏损远逊预期.

RIM宣布,下一代黑莓10手机推出时间延迟至明年年初,因向平台整合一些特征以及海量编码的"耗时超出预期".这比其先前承诺的推出时间要晚一年多.

一消息人士称,新机推迟发布愈发迫使RIM董事会更严肃地考虑其它选项,其中的一些措施将相当于承认公司现有策略难以为继.考虑到信息保密性,该人士要求匿名.

其并透露,选项之一是放弃RIM自己的操作系统,采用微软即将发布的Windows 8.在RIM前执行长Jim Balsillie请辞后不久,微软执行长鲍尔墨便与RIM进行过接触,寻求建立类似微软与诺基亚NOK1V.HE的合作伙伴关系.诺基亚的智能手机将装载微软最新的Windows操作系统.

消息人士称,若达成这类合作关系,RIM可能也会寻找机会让微软购买其部分股份,为营销及其它支出提供资金.但他们也表示,该方案对RIM不具吸引力,因其意味着公司的技术独立性将不复存在.

消息人士称,RIM董事会仍偏向于继续努力开发新的操作系统.

他们还表示,微软可能也会对RIM的无线专利感兴趣.

RIM的另一选择是将专属网络卖给一家私募股权或科技公司.而买家有可能把RIM的网络营运中心对其它智能手机供应商开放,从而让它们也能向企业和政府机构提供高安全性的电子邮件和其它服务.

但消息人士称,这样的话,RIM的设备业务看似将不再有未来.他们并表示,私募股权公司一直在考虑如何拆分该公司的硬件和网络业务.

RIM和微软均拒绝置评.(完)