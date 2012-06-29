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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 14:58 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元跳涨,受益于欧元区憧憬升温

路透苏黎世6月29日电---瑞郎周五追随欧元涨势,兑美元升至六个交易日高位,此前欧洲领导人同意未来欧元区的永久纾困基金--欧洲稳定机制(ESM)--将可以在不增加一国预算赤字的情形下,直接放款以重整银行业资本.[ID:nST0470200]

欧元兑美元跳涨逾1%,此前欧洲理事会主席范龙佩表示,希望创造一个单一的监管机制,以打破银行业与主权债务间的"恶性循环".[ID:nSB1640510]

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