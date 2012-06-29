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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 15:04 BJT

〔日本股市〕日经指数收高1.5%,七周来首次收盘站上9,000点(更新版)

(新增细节)

* 欧盟协议提振乐观情绪

* 日经指数和日本东证股价指数均收高1.5%

* 日经指数第二季跌10.7%,为2011年第三季以来最差季度表现

路透东京6月29日电---日本股市日经指数周五跳涨1.5%,七周来首次收盘站上关键的9,000点,此前欧洲领导人达成一致意见采取紧急行动来压低意大利和西班牙的借款成本.

但本季度日经指数共跌10.7%,为去年7-9月当季以来最差季度表现.不过年内迄今仍上涨6.5%.

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