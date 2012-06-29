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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 15:44 BJT

〔欧元债市〕西班牙和意大利公债收益率大降,欧盟就支持两国债市达成一致

路透伦敦6月29日电---欧元区就支持意大利和西班牙债市达成一致后,

* 意大利10年期BTP公债较德国公债利差自周四的468个基点缩窄至425个基点

* 西班牙两年期公债收益率ES10YT=TWEB下滑55个基点至4.94%--TRADEWEB

* 西班牙与德国10年期公债利差缩窄60个基点至483个基点

* 意大利两年期公债收益率下跌76个基点至3.82% (完)

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