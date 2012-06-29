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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 15:20 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元上涨1%,触及一周高位

路透伦敦6月29日电---受欧盟峰会协议激励,英镑兑美元GBP=D4周五上涨1%,触及至一周高位.

英镑/美元升至1.5680美元,为6月21日以来最高.(完)

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