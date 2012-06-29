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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 15:40 BJT

〔欧洲股市〕泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数升至一周高位

路透伦敦6月29日电---欧元区峰会达成协议后,欧洲股市周五升至一周高位,0716GMT,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨1.7%,至1,012.45.(完)

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