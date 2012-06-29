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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 15:23 BJT

〔欧洲汇市〕加元兑美元升至一周高点

路透伦敦6月29日电---受欧盟峰会协议影响,美元兑加元CAD=D4周五下跌1%,触及一周低点.

美元兑加元跌至1.0230加元,跌落本周稍早低点1.0232.若进一步下跌,可能下看6月20日低点1.0159加元.(完)

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