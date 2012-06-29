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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 15:20 BJT

〔表格〕瑞士6月KOF领先指标升至1.16,路透预估中值为0.85

路透苏黎世6月29日电---瑞士智库KOF周五公布,瑞士6月KOF领先指标升至1.16点,路透预估中值为0.85.

主要数据:(括号内数据为前值)

2012年6月 2012年5月 2011年6月

1.16 (0.81) 2.23

该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完)

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--编译 龚芳;审校 丁琦

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