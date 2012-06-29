版本:
中国
债券 | 2012年 6月 29日 星期五 15:19 BJT

《汇市简讯》欧盟消息令冒险意愿重燃,欧元/美元需求支撑短期波动率

0657GMT

* 欧盟有关ESM/EFSF购债消息,令市场冒险意愿重燃

* 欧元/美元上档需求,支撑短期波动率

* 临近周末及美国假期,此因素应开始影响市场

* 中长期波动率走低.(完)

--编译 丁琦;审校 龚芳

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐