《汇市简讯》欧盟消息令冒险意愿重燃,欧元/美元需求支撑短期波动率

标题新闻：高盛分析师预计2019年前美国30年期传统抵押贷款利率将上升150个基点，至约5.5%
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* 欧盟有关ESM/EFSF购债消息,令市场冒险意愿重燃
* 欧元/美元上档需求,支撑短期波动率
* 临近周末及美国假期,此因素应开始影响市场
* 中长期波动率走低.(完)
--编译 丁琦;审校 龚芳
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