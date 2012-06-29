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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 15:56 BJT

〔韩国个股〕SK hynix新生产线完工,扩充闪存芯片产能以满足需求升温

路透首尔6月29日电---全球第四大NAND闪存芯片制造商韩国SK hynix(000660.KS)完工一条新的芯片生产线,将有助于满足苹果(AAPL.O)智能手机和平板电脑上数据存储芯片不断升温的市场需求.

SK Hynix的目标是,今年将NAND芯片营收份额从一年前的约20%提高至30%.该公司主要生产用于电脑的动态随机存取记忆体(DRAM)芯片.

SK Hynix计划今年投资约4.2万亿(兆)韩元(36亿美元),其中半数将用于扩张NAND芯片的生产.

公司周五发表声明称,新的芯片生产线将扩充原有四座半导体厂的产能.(完)

--编译 艾茂林;审校 龚芳

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