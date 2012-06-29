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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 15:49 BJT

〔欧洲经济〕爱尔兰称,欧盟援助基金协议是"改变情势的重要因素"

路透都柏林6月29日电---爱尔兰副总理Eamonn Gilmore称:

* 欧盟有关直接参与银行资本重组的协议对爱尔兰来说是"改变情势的重要因素"

* 欧盟有关银行业的协议将有助于降低爱尔兰债务/GDP之比,刺激经济更快复苏

* 欧盟银行业协议大幅提高了爱尔兰避免第二次求援的机率

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