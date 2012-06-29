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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 15:43 BJT

〔欧洲股市〕EUROSTOXX 50波动率指数暴跌9.6%

路透巴黎6月29日电---EUROSTOXX 50波动率指数.V2TX暴跌9.6%,至25.36.(完)

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