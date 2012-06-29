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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 15:53 BJT

〔英国债市〕英国公债期货盘初挫跌,追随德债走势

路透伦敦6月29日电---英国9月公债期货周五盘初大跌逾1个点,追随德债走势.

0734GMT,9月公债期货FLGU2下跌1.34个大点,至118.70,盘中低点118.25,跌幅近2个大点.(完)

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