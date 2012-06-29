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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 15:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元连升第五周,公债下挫

路透首尔6月29日电---韩元兑美元周五在国内市场劲扬至七周高位,扳回此前跌势,因传出欧元区领导人同意直接采取措施支持意大利和西班牙公债的消息.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC在国内市场报1,145.4,较盘中低点1,157.5高1%.韩元兑美元周四本土市场收报1,154.2.

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