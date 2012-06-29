版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 15:51 BJT

〔希腊股市〕银行股指数大涨逾12%,受欧债危机进展迹象推动

路透雅典6月29日电---希腊银行股.FTATBNK周五大涨逾12%,因有一些迹象表明,欧盟峰会在解决欧元区债务危机方面取得进展,形成一波宽慰性涨势.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐