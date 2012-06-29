版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 15:55 BJT

〔标题新闻〕欧盟监管当局就和记黄埔子公司收购移动运营商Orange Austria展开深度调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8G84EX]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐