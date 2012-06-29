〔表格〕外资在韩国股市卖超1,583亿韩元,为连续第六个交易日卖超

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透首尔6月29日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,583亿韩元,为连续第六个交易日卖超,期间累计卖超1.5034万亿(兆)韩元(约合13.0亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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6月29日 -158.3 304.3 -225.3
6月28日 -62.3 24.8 15.3
6月27日 -241.4 40.3 201.3
6月26日 -303.0 80.4 246.9
6月25日 -498.2 132.3 549.4
6月22日 -240.2 -4.1 732.1
6月21日 26.2 24.7 -79.4
6月20日 236.4 -62.4 -153.4
6月19日 193.2 -10.7 -166.5
6月18日 375.2 31.5 -383.2
6月15日 -200.7 174.7 -99.7
6月14日 76.7 187.1 -276.4
6月13日 156.7 -33.7 -151.1
6月12日 -49.3 89.9 42.4
6月11日 218.8 15.4 -250.2
6月8日 5.7 47.9 -59.0
6月7日 307.9 142.2 -475.1
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本月以来 -940.6 1,493.6 -766.6
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今年以来 6,313.8 26.2 -3,242.1
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(完)
--编译 王兴亚;审校 丁琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10