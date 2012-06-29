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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 16:12 BJT

〔欧元债市〕德国10年期公债收益率上涨高于美债,为2月初以来首见

路透伦敦6月29日电---德国10年期公债收益率周五上扬高于美国公债收益率,为自2月初以来首见,因欧盟峰会成果超乎市场预期后,德债承压.

10年期德债DE10YT=TWEB收益率(殖利率)盘初跳升13个基点,至1.64%,高于美国10年券US10YT=RR的1.63%收益率.(完)

--编译 蔡美珍;审校 沈以文

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