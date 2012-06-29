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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 16:14 BJT

〔欧洲金融〕各国必须满足公债购买计划的条件--德国总理梅克尔

路透布鲁塞尔6月29日电---德国总理梅克尔表示:

* 各国必须满足公债购买计划的条件.

* 对银行业直接资本重组也需满足某些条件.(完)

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