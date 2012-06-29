《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月29日

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透北京6月29日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价: (本地时间15:58时,1港元=0.81937人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.91 10.16 1.07 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 7.48 4.21 2.17 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.00 5.19 2.12 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.72 2.32 1.96 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.18 1.18 3.29 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 5.92 2.77 2.61 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.65 5.24 2.01 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 7.18 3.27 2.68 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.96 9.82 1.36 招商地产000024.SZ200024.SZ 24.53 15.05 1.99 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.59 3.80 2.12 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 10.85 7.36 1.80 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 29.78 18.20 2.00 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.74 2.36 1.93 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 8.76 4.29 2.49 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.40 2.30 2.33 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 13.30 9.86 1.65 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 7.92 4.66 2.07 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.02 2.35 2.09 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 17.70 11.19 1.93 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.22 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 11.91 6.16 2.36 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 8.49 7.93 1.31 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.09 2.50 1.51 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.37 3.39 1.57 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.08 2.06 1.82 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 27.79 19.13 1.77 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.51 3.84 1.43 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 6.66 4.37 1.86 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 6.60 3.94 2.04 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 8.63 6.01 1.75 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 21.35 18.24 1.43 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.33 2.85 2.28 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.19 3.35 2.26 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 27.40 16.95 1.97 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 47.24 27.18 2.12 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.54 1.80 2.40 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.88 3.09 1.93 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.91 1.14 2.04 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 7.24 6.57 1.34 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.23 2.59 1.99 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 67.26 52.30 1.57 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
====================================================================
路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10