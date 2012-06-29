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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 16:13 BJT

〔金属期市〕伦铜录得4月以来最大日涨幅,因欧盟采取行动应对债务困局

路透上海6月29日电---伦敦期铜周五创下4月以来最大单日涨幅,此前欧洲领袖同意针对欧元区银行业创立单一监管机构,并允许在不加重一国政府债务负担的情况下为银行重组资本,这缓解了对意大利与西班牙债务困局的担忧.

欧洲上述举措亦推动其他风险资产大涨,包括亚洲股市与欧元,并使很多人大感意外,他们未料到峰会能出台实质性措施来遏制欧债危机.

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