《汇市简讯》英镑/美元大涨1%,受欧盟峰会新举措提振

0800GMT

欧盟峰会给出承诺,但欧元能否持续回升,或是通常的高位出脱会否再现,还需要观察.银行股反弹和欧元上涨,今日提振英镑/美元从1.5510大幅反弹至1.5680.

在1.5650处的大量卖单被扫清,目前据称在1.5600-20区域有买单聚集.

1.5570及1.5550下方挂有停止单.

今日我们倾向于认为若回落至1.5600-10,买单将把汇价提升至1.5640-50,然后在月底前进行整固.(完)

--编译 王洋;审校 龚芳

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