〔中国债市〕受外围支撑人民币利率互换微涨,多空力量博弈料走势胶着

路透上海6月29日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周五微涨.欧盟峰会传来利好消息,但市场看空情绪仍弥漫,多空博弈下IRS最终录得微小涨幅.预计7月初资金面不会明显缓和,成为限制IRS下跌的关键因素.

交易员表示,投资者预期层面上存在多股力量,一方面是投资者对于降准的预期,另一方面是欧洲危机解决的进展情况.近期IRS更多的取决于多空力量的角力,难以出现趋势性走势.

而鉴于例行存款准备金调整将在下周四进行,市场预计抽水效应明显,因此资金成本高位运行仍是大概率事件,从而限制了IRS下行空间.

"我们觉得在(降准)政策到位之前IRS都会比较僵持吧,同时受外围情况左右的成分大些,...七天回购(利率)下不去,IRS也不容易下去,除非有政策."北京一银行交易员称.

中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周五重拾升势,今日为半年末最后一个交易日,机构除了为考核做最后冲刺,亦要开始为下周四(7月5日)的存款准备金补缴提前准备弹药,场内呈供需两旺态势.[ID:nSB1640810]

欧元劲涨1.1%,或录得八个月来最大单日升幅,此前欧洲领导人周五同意采取紧急行动压低意大利和西班牙的借贷成本,并针对欧元区银行业成立单一监管机构.[FRX/CN]

欧元区17国同意,欧元区的援助基金可以用于稳定债市,已遵守欧盟预算规定的国家无需被迫采行额外紧缩措施或经济改革.[ID:nST0470200]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 2.7300/2.8500 2.5383/2.6300 2.6000/2.6967 2.7433/2.8367 2.8000/3.0280

周四 2.7360/2.8440 2.5633/2.6550 2.6283/2.7233 2.7683/2.8633 2.8100/3.0480

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变 -0.0060/0.0060 -0.0250/-0.0250 -0.0283/-0.0266 -0.0250/-0.0266 -0.0100/-0.0200

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)