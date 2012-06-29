〔欧洲金融〕希腊银行业5月再度出现存款外流--欧洲央行数据

标题新闻：高盛分析师预计2019年前美国30年期传统抵押贷款利率将上升150个基点，至约5.5%
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路透法兰克福6月29日电---欧洲央行周五公布的数据显示,企业和消费者5月再度纷纷将存款撤出希腊的银行,这使得该国已然陷入困境的银行体系问题加重.
关于希腊可能退出欧元区的猜测在5月达到最高峰,当时希腊反对纾困的党派在选举中表现不俗.
欧洲央行数据显示,希腊银行业5月民间部门存款减少近5%,此前两个月小幅增加.5月存款总额从1,715亿欧元降至1,630亿欧元,处于六年来最低水准.
西班牙民间部门存款同期下降2%,至2008年10月以来最低.西班牙央行表示,存款下降部分归因于存款重新分类,而非真正减少.
身处债务危机漩涡中的其他国家状况较好,爱尔兰银行业存款略有增加,意大利基本持稳,葡萄牙存款降幅不及1%.(完)
--编译 王兴亚;审校 沈以文
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