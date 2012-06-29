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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 16:43 BJT

〔英国数据〕4月服务业产出较前月持平,带来持久衰退风险

路透伦敦6月29日电---周五公布的数据显示,4月英国服务业陷入停滞,因糟糕的天气造成零售销售滑坡,令英国经济在第二季脱离衰退的希望渺茫起来.

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