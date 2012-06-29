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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 16:54 BJT

〔欧元债市〕西班牙及意大利CDS大跌,受欧盟峰会成果刺激

路透伦敦6月29日电---西班牙及意大利债券信用违约互换(CDS)周五大幅下跌,因欧盟峰会成果超乎市场预期.根据Markit数据:

* 西班牙五年期CDS下跌41个基点至547个基点

* 意大利五年期CDS下跌24个基点至510个基点

* 爱尔兰五年期CDS下跌32个基点至580个基点

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