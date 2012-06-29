《热点透视》香港回归弹指十五载,新特首任重道远

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales 编译 王洋

路透香港6月28日电---从英国的海外前哨到中国的一个行政省,香港走在一段漫长的旅途上.香港特别行政区正迎来一个里程碑:15年前的暴风雨夜,大英帝国将香港交还给中国.随着即将任命香港首位非出身于旧港英当局阵营的特首,这也标志着香港将展开新的一页.即将担任特首的梁振英是本地警员之子,被视为与北京关系密切.由他成为新任特首,也许可以称得上一次真正的交接.

特别行政区地位的历程将在2047年告终,中英两国商定的"一国两制"到时将落下帷幕.就像最近中国的神州九号与天宫一号缓慢对接一样,届时香港将轻轻投入祖国怀抱.在未来一个世代里,梁振英和他的继任者有机会证明,拥有710万人口且已在经济上已与大陆唇齿相依的香港,仍是值得中国13亿人学习的对象.

梁振英的首要任务应该是巩固香港总体上透明、廉洁的政府,这方面香港堪称内地政府的榜样.不过梁振英开局不利,被爆料存在僭建(违章建筑)问题,诚信受到打击.不过媒体对此铺天盖地的报导,已说明香港远远走在大陆之前.

他的下一项任务或许是抑制旧势力坐大.身为相对的局外人,梁振英在这方面不存在障碍.不过目标不应该是化富为贫,而是更加广地回应香港民众的呼声.港人近来对于房价高企和贫富差距颇有怨言.这或许意味着港府会得罪地产大亨而加大住宅土地供应.

保持经济活力也是一项重要任务.随着内地经济发展壮大,香港的重要性势将降低.在内地和香港的国内生产总值(GDP)总和当中,香港份额已从1997年的约15%降至目前的约3%.不过港府仍能继续深耕竞争优势:英国遗留下来的自由风气、监管的一致性、身为交易中枢所累积的金融专业优势以及作为中国面向世界的最重要窗口.北京当局采取的扶助措施,如将香港发展为离岸人民币中心,或许会有帮助,但香港人也要培养自己的企业家.

此外,还有自由的问题--不仅是经济上的自由,也包括人身自由.对许多移民和大陆公民来说,如果有机会选择居留地,香港较内地仍有更大的吸引力.这里没有计划生育、媒体管制较宽松、教育也不受到宣传干扰.这些都是香港应该尽可能利用的优势.

最后,梁振英和他的团队,以及他的继任者,或可以将焦点放在环境.港英当局和先前的特区政府虽未完全毁掉香港,但在保护香港秀美的自然风光方面几无建树.如果未来的港府可以令这个高度商业化的城市成为宜居之地,尽可能地保护环境和遗产,减少污染并提升生活质量,那么这不仅能够为大陆,也将为全世界树立榜样,从而就算在自身经济和金融重要性减弱的情况下,也能获得持久的生命力.

香港代表着中国走向世界舞台,接纳西方文明和民主价值观的能力.尽管一国两制无法吸引台湾接受统一,但若香港模式失败,那么统一的希望势必消散.因此目前多数北京的观察人士或许乐见香港模式成功.这给予梁振英一些空间,他的任务是尽可能利用这优势,带领香港踏上康庄之路到2047年,甚至更远之后.(完)