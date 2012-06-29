〔中国债市〕现券收益率窄幅震荡,外围趋好后静待数据发布提供进一步指引

路透北京6月29日电---中国银行间债市周五现券收益率窄幅震荡,虽然欧洲领导人就重要议题达成共识,刺激股市上涨但对国内债市影响有限.交易员指出,市场对于即将出炉的经济数据存偏暖预期,正静待数据发布以为交投指引进一步方向.

"总体来说还比较稳,在1-2个点之间震荡吧."上海一券商交易员称,"可能该买的都买了,该卖的都卖了,然后等着看数据呗."

上海一商业银行交易员表示,预计6月物价水平同比增幅或较前两个月明显放缓,经济增长在底部区域徘徊,不排除工业增加值等或现同比小幅抬升可能.银行间资金面方面,虽然年中时点将过,但下周面临存款准备金补缴,流动性难现实质改观.

此前,欧洲领导人宣布缓解意大利、西班牙及该地区受困银行融资压力的措施.中国股市沪综指.SSEC受此利好激励周五反弹收升1.35%,终止此前连续七天跌势,并创近一个半月最大单日涨幅.外围股汇市亦均作出向好反应,日本股市大涨1.5%,创七周来最高收位;欧洲主要股指期货行情显示,周五开盘将大幅上扬.

国家统计局周五公布数据显示,1-5月全国规模以上工业企业实现利润延续下降,同比减少2.4%,降幅较1-4月的1.6%继续加大.[ID:nSB1640034]中国将于7月1日(周日)公布6月官方制造业采购经理人指数(PMI).

接受路透调查的13位分析师预计,中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI预计将自上月的今年新低再度下滑至七个月新低49.8.并为今年首度跌破荣枯分水岭.[ID:nSB1637534]

中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周五重拾升势,今日为半年末最后一个交易日,机构除了为考核做最后冲刺,亦要开始为下周四(7月5日)的存款准备金补缴提前准备弹药,场内呈供需两旺态势.[ID:nSB1640810]

北京时间16:45,剩余期限约6.69年的固息国债120005最新收益率报价为tCN120005=CFXS为3.1000%,上日尾盘为3.1100%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.6099 4.1388

上日 3.5666 3.9832

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7088/2.6490

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3094/2.2400

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8439/2.7809 (完)

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