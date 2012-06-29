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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 17:10 BJT

〔陆家嘴论坛〕上海正申请设立人民币跨境清算中心--副市长

路透上海6月29日电---中国上海市副市长屠光绍周五表示,中国人民银行考虑建立人民币跨境结算中心,上海市已上报申请,并得到积极回应.

屠光绍在陆家嘴论坛上作出上述表示.

中国人民银行副行长行长胡晓炼稍早在同一场合称,跨境人民币业务的发展,最重要的驱动力量就是进一步改革开放,其中资本项目的可兑换有序推进,对人民币跨境使用作用非常大.[ID:nSB1641200]

中国在汇率改革及人民币国际化方面也是动作频频,包括将人民币兑美元波幅扩大至1%;开通人民币与日圆直接交易等.同时拟将在深圳前海推动人民币项目可兑换的试验,这是中国首次迈出资本项目可兑换的步伐.(完)

--发稿 曹巍浩/冉莹; 撰写 边竞; 审校 杨淑祯

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