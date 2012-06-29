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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 17:19 BJT

〔国际油市〕伊拉克副总理称若原油供给过剩则OPEC应考虑减产

路透新加坡6月29日电---伊拉克副总理Hussain al-Shahristani周五表示,如果原油供给过剩状况持续更长时间,石油输出国组织(OPEC)应考虑减产.(完)

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