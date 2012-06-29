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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 17:17 BJT

〔中国央行〕继续实施稳健的货币政策,引导货币信贷平稳适度增长

路透北京6月29日电---中国人民银行周五称,继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性、前瞻性;综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.

央行货币政策委员会二季度例会并指出,当前中国经济金融运行总体平稳,经济增长处于目标区间,物价涨幅继续回落.

同时,在汇率方面,央行表示,稳步推进利率市场化改革,完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.

中国央行行长周小川今日稍早在陆家嘴论坛亦重申,中国要继续实施好稳健的货币政策,适时、适度进行预调、微调.并将坚持进行利率、汇率和人民币跨境使用等方面的改革.[ID:nSB1640242](完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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