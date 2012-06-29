〔中国央行〕继续实施稳健的货币政策,引导货币信贷平稳适度增长

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透北京6月29日电---中国人民银行周五称,继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性、前瞻性;综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.
央行货币政策委员会二季度例会并指出,当前中国经济金融运行总体平稳,经济增长处于目标区间,物价涨幅继续回落.
同时,在汇率方面,央行表示,稳步推进利率市场化改革,完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.
中国央行行长周小川今日稍早在陆家嘴论坛亦重申,中国要继续实施好稳健的货币政策,适时、适度进行预调、微调.并将坚持进行利率、汇率和人民币跨境使用等方面的改革.[ID:nSB1640242](完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10