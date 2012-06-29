〔中国汇市〕人民币小幅收涨,二季度贬值0.88%创1994年以来最大跌幅(更新版)

* 人民币即期小幅收涨

* 二季度人民币跌幅0.88%,创1994年以来最大值

* 今年以来累计贬值约0.95%

* 中国经济增长放缓及欧债危机是主因

路透北京/上海6月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五小幅收涨.而因中国经济增长放缓及欧债危机等原因,今年以来汇价已累计贬值约0.95%,其中二季度0.88%的跌幅,更是创下1994年以来的最大值.

至于人民币今日具体表现,虽然中间价第二日走低,但受随后海外欧元涨势支撑,成交仍维持在6.35-6.36元近日主要区间,最高与最低价的差距并较上日有所收窄.

东京汇市欧元劲涨1.1%,或录得八个月来最大单日升幅,此前欧洲领导人周五同意采取紧急行动压低意大利和西班牙的借贷成本,并针对欧元区银行业成立单一监管机构.[FRX/CN]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3541 6.3525 6.3627 6.3249 6.3190 6.3575

北京一位交易员表示,在欧洲领导人峰会公布结果之前,今天中间价给得挺正常的,和美元指数、欧元走势相对来说关联度还是比较高的,不像前两天故意给得很高.

她续称,今天季末最后一天,以往购汇盘会很多,但感觉今天不是很多.前几天一直有大行在压价格,中间价有意给得比较高,"跌到6.37附近都会有大行出来砸盘子,有购汇需求的前两天已经陆陆续续都出手了."

上海一交易员则表示,最近汇率会比较稳定,保持在一个区间范围.现在盘中基本保持在6.35-6.36的水平,如果贬到6.37以上,央行可能会有所干预.

哈尔滨银行宏观分析师崔小龙表示,未来人民币会继续贬值,相对于美元,人民币依然是风险货币.

以下为北京时间17:01,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4100/50 6.4180

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3590/20 6.3635

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水458点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3999元.

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