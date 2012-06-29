〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
中国人民银行周五称,继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性、前瞻性;综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.[ID:nSB1641526]
接连降息后澳洲央行7月料按兵不动,特别是最近公布的数据显示,澳洲第一季国内生产总值(GDP)的增速创逾四年来最快.[ID:nSB1640992]
最新利率水准* 最近一次变动
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美洲
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点
巴西 Selic利率8.5% 2012年5月30日降50基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率3.25% 2012年6月7日降25基点
一年期贷款利率6.31% 2012年6月7日降25基点
台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点
担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点
短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点
澳洲 隔夜拆款利率3.50% 2012年6月5日降25基点
马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点
新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点
泰国 一天期附买回利率3.00% 2012年1月25日降25基点
菲律宾 隔夜借款利率4.00% 2012年3月1日降25基点
印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点
附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率1.00% 2011年12月8日降25基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点
瑞典 附买回利率1.50% 2012年2月16日降25基点
挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点
俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点
一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点
非洲
南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点
* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)
--整理 白云
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10