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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 17:28 BJT

〔中港股市〕恒指劲扬2.2%,沪综指结束七日连跌收升1.4%

路透6月29日电---香港股市周五表现好于亚洲其它大多数股市,而且扩大本月涨幅,因投资者回补空仓,此前欧元区领导人意外同意帮助降低意大利和西班牙不断攀升的举债成本.

欧元区领导人周五同意采取紧急行动,针对欧元区银行业成立单一监管机构,并允许银行业直接通过欧元区救助基金进行资本重组,无需增加该国债务.[ID:nST0470200]

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