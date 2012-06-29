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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 17:29 BJT

〔中国新债〕三季度将发14期记账式国债,其中8月1日招标30年品种

路透上海6月29日电---中国财政部周五公布今年第三季度国债发行计划,三季度将发行14期记账式国债,包括11期记账式附息国债,其中8月1日招标30年期品种.

刊登在中国债券信息网的公告并显示,财政部三季度并计划招标发行三期记账式贴现国债,期限均为六个月.

此外,7月、8月和9月财政部将各发行一次储蓄国债,期限包括三年和五年.

财政部今年二季度招标发行了12期记账式附息国债,包括七期新发以及五期续发,另发行了三期记账式贴现国债,期限均为九个月.

财政部2011年共计新发行了25期附息记账式国债,并续发行了16期,总发行期数达41期,与2010年持平,发行量为11,832.6亿元人民币,此外去年还发行了五期共613.9亿元的记账式贴现国债.

以下为三季度国债发行的具体时间:

品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式

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记账式附息国债 7 7月11日 按年付息

10 7月18日 按半年付息

3 7月25日 按年付息

30 8月1日 按半年付息

7 8月8日 按年付息

5 8月15日 按年付息

10 8月22日 按半年付息

7 9月5日 按年付息

3 9月12日 按年付息

10 9月19日 按半年付息

20 9月26日 按半年付息

记账式贴现国债 六个月 7月13日 到期一次还本付息

六个月 7月27日 到期一次还本付息

六个月 8月3日 到期一次还本付息

储蓄国债(电子式) 3/5 7月 按年付息

储蓄国债(凭证式) 3/5 8月 到期一次还本付息

储蓄国债(电子式) 3/5 9月 按年付息

注: 记账式附息国债招标日期为周三,记账式贴现国债招标日期为周五.(完)

参看详情,请点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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