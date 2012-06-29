〔中国新债〕三季度将发14期记账式国债,其中8月1日招标30年品种

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透上海6月29日电---中国财政部周五公布今年第三季度国债发行计划,三季度将发行14期记账式国债,包括11期记账式附息国债,其中8月1日招标30年期品种.
刊登在中国债券信息网的公告并显示,财政部三季度并计划招标发行三期记账式贴现国债,期限均为六个月.
此外,7月、8月和9月财政部将各发行一次储蓄国债,期限包括三年和五年.
财政部今年二季度招标发行了12期记账式附息国债,包括七期新发以及五期续发,另发行了三期记账式贴现国债,期限均为九个月.
财政部2011年共计新发行了25期附息记账式国债,并续发行了16期,总发行期数达41期,与2010年持平,发行量为11,832.6亿元人民币,此外去年还发行了五期共613.9亿元的记账式贴现国债.
以下为三季度国债发行的具体时间:
品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式
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记账式附息国债 7 7月11日 按年付息
10 7月18日 按半年付息
3 7月25日 按年付息
30 8月1日 按半年付息
7 8月8日 按年付息
5 8月15日 按年付息
10 8月22日 按半年付息
7 9月5日 按年付息
3 9月12日 按年付息
10 9月19日 按半年付息
20 9月26日 按半年付息
记账式贴现国债 六个月 7月13日 到期一次还本付息
六个月 7月27日 到期一次还本付息
六个月 8月3日 到期一次还本付息
储蓄国债(电子式) 3/5 7月 按年付息
储蓄国债(凭证式) 3/5 8月 到期一次还本付息
储蓄国债(电子式) 3/5 9月 按年付息
注: 记账式附息国债招标日期为周三,记账式贴现国债招标日期为周五.(完)
参看详情,请点选中国债券信息网(here)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10