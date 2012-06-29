〔中国票据市场〕转贴利率本周续涨维持高位,下周信贷压力减缓料致回落

路透上海6月29日电---中国票据市场转贴利率本周续涨,并维持相对高位.因半年考核前的最后一周,各机构继续调整信贷规模,出票机构较多.而下周将跨过半年时点,信贷规模压力有望明显减轻,转贴利率应会有所回落.

交易员表示,本周票据市场受银行调整半年末信贷规模影响,转贴利率依旧上行,并维持在较高位置.至于下周,因转入月初及下半年,银行信贷规模方面料会走宽.

转贴价格"肯定会掉,目前主要还是(信贷)规模的压力."上海一银行交易员认为.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.6627/4.4434 4.9006/4.6709 6.0960/5.5036

上周四 4.6579/4.4246 4.8778/4.6421 5.8860/5.3784

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变动(bp) +0.48bp/+1.88bp +2.28bp/+2.88bp +21bp/12.52bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.2209%,较上周五的4.1864%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.5565/2.4775 2.5337/2.4697

周四 2.4535/2.3815 2.5037/2.4377

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 丁淑琴/李宏薇; 审校 杨淑祯

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