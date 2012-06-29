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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 17:36 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶缩减跌幅仅略微收低,受助欧盟峰会协议

路透东京6月29日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五微幅收低,扳回了大部分今日稍早的跌幅,因欧盟领导人决定采取有力措施降息西班牙和意大利借款成本.但期胶仍录得2008年第四季以来最差单季表现,受累于对欧洲和中国需求的担忧.

欧元区17国峰会通宵夜战,对西班牙及意大利领导人的要求作出回应,同意欧元区的援助基金可以用于稳定债市,已遵守欧盟预算规定的国家无需被迫采行额外紧缩措施或经济改革.[ID:nST0470200]

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