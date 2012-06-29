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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 17:57 BJT

〔英国金融〕央行总裁金恩:不确定性与信贷环境趋紧阻碍经济复苏

路透伦敦6月29日电---英国央行总裁金恩周五表示:

* 不确定性与信贷环境趋紧都是英国经济复苏面临的重要阻力

* 银行需暂时提高资本金水平,因面临"异常威胁"

* 欧元区的问题根深蒂固,英国当局无法解决

* 英国银行业架构需要改变

* 希望为贷款计划融资的细节能很快宣布.(完)

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