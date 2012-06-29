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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 18:01 BJT

〔越南央行〕将再融资及贴现利率分别下调至10%和8%

路透河内6月29日电---越南央行周五宣布从7月1日起,将再融资利率从11%降至10%.

央行声明中表示,贴现利率也将相应从9%降至8%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 丁琦

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