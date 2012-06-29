《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的6月25日-29日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周仍脱离中间价指导低位运行,因月底大量刚性购汇需求刺激 美元买盘强劲.除定位偏高的中间价外,大型银行主动抛售美元亦被市场理解为央行借此抑制 汇价贬值预期.另外,二季度人民币走贬0.88%,创下1994年以来最大跌幅.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场当周两次逆回购操作如及时雨,缓解了半年末银行间市场的燃眉之急.不 过未来两周内逆回购就将到期,资金面因此依旧存在变数,再次下调存准率的时间窗口或正逐 步打开. 业内人士认为,在经济疲势未改的情况下,需要宽松的资金环境提供支持.但外汇占款增速 下滑趋势仍在延续,仅凭短期工具难以令流动性保持宽裕,降存准仍为治本之策.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率当周回落,央行公开市场周内两次逆回购操作为资金面输血,加之欧洲等 外围经济前景不佳,以及对中国短期内会再下调存款准备金等预期支撑买气.不过半年末前后 流动性紧张时段过后,资金面影响料将弱化,市场焦点转向陆续将公布的各项经济数据.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周续涨,并维持相对高位.因半年考核前的最后一周,各机构继续调整 信贷规模,出票机构较多.随着跨过半年时点,信贷规模压力有望明显减轻,转贴利率应会有所 回落.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计下跌1.6%,虽然周五受欧盟峰会利好激励反弹,但此前则连续七个交 易日下挫,因季末流动性紧张,且经济前景尚未明朗.分析人士表示,大盘累计跌幅已较大,技术 上存在反弹要求,不过在7月公布上半年宏观数据之前,市场将以震荡整理格局为主.[.SSCN] 期市: --沪铜当周先抑后扬.周初,因担忧全球经济增长损及金属需求,铜价有所下滑;不过本周召开的欧盟 峰会成为影响铜价的主要因素,周五随着欧元区决定出手稳定意大利和西班牙债市,铜价应声上涨, 沪铜主要合约SCFc3当日收报55,430元,较上周四涨1,080元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周震荡上行.在上周国际金价跌逾3%后,周初国内金价补跌,大家始终心存疑虑.既 使周五欧盟峰会传出救市利好消息,国际金价反弹1%,国内金价亦没有起色.国内主要现货金品种 XAU9995=SGEX周五尾盘报322.1元,较上周跌6.42元;期金主要合约SHAUZ2收报324.51元,较 上周跌5.63元.(完) --整理 冉莹/林琦/刘昕/康熙泽/李宏薇; 审校 杨淑祯