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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 18:22 BJT

〔中国经济〕力拓预计中国今年经济增速将在8%以上

路透伦敦6月29日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.L)(RIO.AX)周五表示,预计中国今年经济增速将在8%以上.

"尽管出口需求放缓且货币政策收紧,但我们预期中国今年经济增速将在8%以上,"力拓在其网站上表示.

"近期放宽财政和货币政策的措施应会使中国2012年下半年经济成长提速,"力拓首席经济学家Vivek Tulpulé表示.(完)

--编译 梁睿雪;审校 白云

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