〔中国公开市场〕7月央票和正回购到期1,510亿元,逆回购1,250亿元

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透上海6月29日电---据路透统计显示,中国央行公开市场7月央票和正回购到期量合计1,510亿元人民币,较6月下降近五成.此外7月逆回购到期量1,250亿元,合并计算,当月公开市场资金投放量仅为260亿元,为今年2月以来最低.
其中,7月央票到期量为190亿元,正回购到期量为1,320亿元.
央行本周公开市场共净投放1,980亿元,为连续第四周净投放,并在逾六周后首次进行逆回购操作.其中周四进行了300亿元14天期逆回购,中标利率4.15%;周二招标的950亿元14天期逆回购,中标利率4.20%.央行此前一次进行公开逆回购操作是在5月10日,为240亿元七天期逆回购,中标利率3.30%.[ID:nSB1637178]
以下为2012年7月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量
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2012/7/2-7/6 20 350 -- 370
7/7-7/13 110 570 -1,250 -570
7/14-7/20 50 400 -- 450
7/21-7/28 10 -- -- 10
7/29-7/31 -- -- -- --
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190 1,320 -1,250 260
注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完)
--发稿 边竞; 审校 李宏薇
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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