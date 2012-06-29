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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 18:27 BJT

〔亚洲橡胶〕6月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月29日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 235.7 119 235.1 2

* 8月 235.6 91 237.9 7

* 9月 237.6 337 240.0 25

*10月 237.9 760 240.5 62

*11月 239.6 4833 241.2 669

*12月 240.2 7816 241.7 1338

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 蔡美珍

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