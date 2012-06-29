〔马来西亚期市〕棕榈油期货小涨,受欧盟峰会及美国干燥天气提振

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透新加坡6月29日电---马来西亚毛棕榈油期货周五收高,此前欧洲领导人就化解债务危机的措施达成一致,缓解了市场对全球经济成长和大宗商品需求的忧虑.
但棕榈油本季仍下跌12%,为2011年第一季来最差单季表现.本周棕榈油价格升2.3%,因美国天气乾旱引发忧虑.
"基本面方面,供应吃紧的情形支撑价格走势,目前美国玉米和大豆面临天气风险,"辉立期货大宗商品分析师Ker Chung Yang表示.
"宏观经济方面,欧洲峰会取得突破.本周末中国将出炉采购经理人指数(PMI),无疑将成为衡量中国经济表现的又一指标."
指标马来西亚9月棕榈油期货FCPOc3收升0.7%,报每吨3,020马币(林吉特)(952美元).
交易量为26,707口,略高于往常的25,000口.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王兴亚
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10