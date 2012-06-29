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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 19:02 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货小涨,受欧盟峰会及美国干燥天气提振

路透新加坡6月29日电---马来西亚毛棕榈油期货周五收高,此前欧洲领导人就化解债务危机的措施达成一致,缓解了市场对全球经济成长和大宗商品需求的忧虑.

但棕榈油本季仍下跌12%,为2011年第一季来最差单季表现.本周棕榈油价格升2.3%,因美国天气乾旱引发忧虑.

"基本面方面,供应吃紧的情形支撑价格走势,目前美国玉米和大豆面临天气风险,"辉立期货大宗商品分析师Ker Chung Yang表示.

"宏观经济方面,欧洲峰会取得突破.本周末中国将出炉采购经理人指数(PMI),无疑将成为衡量中国经济表现的又一指标."

指标马来西亚9月棕榈油期货FCPOc3收升0.7%,报每吨3,020马币(林吉特)(952美元).

交易量为26,707口,略高于往常的25,000口.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王兴亚

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