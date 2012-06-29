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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 19:05 BJT

〔欧洲政经〕当一国求援时将动用EFSF/ESM予以应对--欧元区官员

路透布鲁塞尔6月29日电---欧元区官员周五表示:

* 灵活动用EFSF/ESM来稳定市场由欧元区领导人决定,意味着可能在初级和二级债券市场进行干预

* 当一国申请欧元区支持时,将选择EFSF/ESM工具已做出最好应对.(完)

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