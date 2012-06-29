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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 19:17 BJT

〔欧洲金融〕ECB总裁德拉吉称,欧盟峰会已制定具体的短期应对措施

路透布鲁塞尔6月29日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示,

* 欧盟峰会已制定长期承诺和具体的短期措施

* 可以直接对银行业进行资本重组是积极的

* 取消欧洲稳定机制(ESM)对于西班牙债务的"优先债权人地位"也是积极举措

* 所有达成共识的新举措应附有"严格条件",以保证切实可信.(完)

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