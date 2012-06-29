〔伦敦美债〕公债价格下跌,因欧盟峰会意外出台强力危机举措

路透伦敦6月29日电---欧盟峰会出台的允许欧元区救助基金用于稳定债市并支持银行业的举措周五打击美国公债,因投资者重回高收益的风险资产.

欧元区17国峰会通宵夜战,对西班牙及意大利领导人的要求作出回应,同意欧元区的援助基金可以用于稳定债市,已遵守欧盟预算规定的国家无需被迫采行额外紧缩措施或经济改革.[ID:nST0470200]

指标10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR走升5个基点,报1.63%.美债期货TYv1下跌25/64 至133-17/32.

分析师和交易员表示,此波卖盘或维持不长.峰会出台的措施长期而言缺乏细节,并且市场担心ESM缺乏用于稳定西班牙和意大利债市的资源.

一位交易员说:"对我而言这很复杂,但目前风险意愿很强...市场有可能进一步走弱.但这还不足以扭转形势,因此债市还不能突破近期的交投区间."

美国公债表现强于德国公债,因欧盟出台的措施令投资者再度猜测德国最终或不得不承担其它成员国的债务负担.

RIA Capital Markets的债市策略师Nick Stamenkovic认为,短期内10年期美国公债收益率将在1.4-0-1.70%间徘徊,而下周的就业数据可能令市场对美国经济复苏的担忧重燃.(完)

--编译 王洋;审校 王兴亚

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