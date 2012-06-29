〔东南亚股市〕新加坡和印尼股市上涨逾1%,其它股市多数收高

《台湾重要政经日程》--2月18日-10月10日
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路透曼谷6月29日电---新加坡和印尼股市周五均攀高逾1%,其它地区股市也多数收高,大盘股和商品相关类股领涨,因投资者对欧洲形势出现改善迹象做出积极的反馈.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨1.1%,4-6月当季该指数下滑4.4%,为该地区表现最差的股指.印尼股市.JKSE本季度下跌4%.
多数其它股市本季表现同样低迷,其中越南股市.VNI累计下跌4.2%,泰国股市.SETI累计下跌2.6%,因全球经济低迷促使投资者卖出风险资产.
1051GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2878.45 31.63 +1.11 +8.77 2646.35
马来西亚 .KLSE 1599.15 4.91 +0.31 +4.47 1530.73
泰国 .SETI 1172.11 0.79 +0.07 +14.32 1025.32
印尼 .JKSE 3955.58 68.00 +1.75 +3.50 3821.99
菲律宾 .PSI 5246.41 -9.74 -0.19 +20.00 4371.96
越南 .VNI 422.37 4.21 +1.01 +20.15 351.55
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(完)
--编译 王洋; 审校 王兴亚
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10
路透台北2月18日 - 台湾央行周六表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日无央行定存单到期。 今日央行定存单各天期发行利率如下：28天期为0.59%；91天期为0.65%；182天期则为0.77%。 央行上日发行1,400.5亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)