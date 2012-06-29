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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 19:06 BJT

〔东南亚股市〕新加坡和印尼股市上涨逾1%,其它股市多数收高

路透曼谷6月29日电---新加坡和印尼股市周五均攀高逾1%,其它地区股市也多数收高,大盘股和商品相关类股领涨,因投资者对欧洲形势出现改善迹象做出积极的反馈.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨1.1%,4-6月当季该指数下滑4.4%,为该地区表现最差的股指.印尼股市.JKSE本季度下跌4%.

多数其它股市本季表现同样低迷,其中越南股市.VNI累计下跌4.2%,泰国股市.SETI累计下跌2.6%,因全球经济低迷促使投资者卖出风险资产.

1051GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2878.45 31.63 +1.11 +8.77 2646.35

马来西亚 .KLSE 1599.15 4.91 +0.31 +4.47 1530.73

泰国 .SETI 1172.11 0.79 +0.07 +14.32 1025.32

印尼 .JKSE 3955.58 68.00 +1.75 +3.50 3821.99

菲律宾 .PSI 5246.41 -9.74 -0.19 +20.00 4371.96

越南 .VNI 422.37 4.21 +1.01 +20.15 351.55

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(完)

--编译 王洋; 审校 王兴亚

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